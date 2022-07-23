Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur"

23.07.2022 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur"

Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişinde otobüsü durdurarak vatandaşlarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişinde otobüsü durdurarak vatandaşlarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur' - Son Dakika

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