Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur"

Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişinde otobüsü durdurarak vatandaşlarla sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.
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