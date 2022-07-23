Kayseri 'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur' - Son Dakika

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