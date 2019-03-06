Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum Olayını Hukuk Çerçevesinde Devreye Soktuk. Devlet Parasını Kandil'e...
1 saat önce
IHAAW120403-SIY/06-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi.
IHAAW120403-SIY/06-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi. 06.03.2019 12: 04: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
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