Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum Olayını Hukuk Çerçevesinde Devreye Soktuk. Devlet Parasını Kandil'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum Olayını Hukuk Çerçevesinde Devreye Soktuk. Devlet Parasını Kandil'e...

1 saat önce

IHAAW120403-SIY/06-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW120403-SIY/06-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi. 06.03.2019 12: 04: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:01:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum Olayını Hukuk Çerçevesinde Devreye Soktuk. Devlet Parasını Kandil'e...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]