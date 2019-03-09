Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların Verdiği Hizmetleri, Örgütün Emrine Girenlerden Alabildiniz mi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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