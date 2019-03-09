Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların Verdiği Hizmetleri, Örgütün Emrine Girenlerden Alabildiniz mi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların Verdiği Hizmetleri, Örgütün Emrine Girenlerden Alabildiniz mi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:26 Kaynak: AA

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