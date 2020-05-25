Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonla görüştü - Son Dakika

Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

- İstanbul