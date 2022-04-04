Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

04.04.2022 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergahında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede karşılıklı olarak ramazan tebriğinde de bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü - Son Dakika


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