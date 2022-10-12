Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı - Son Dakika

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