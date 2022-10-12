Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

12.10.2022 17:34

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, görüşmeler sonrası masa tenisi de oynadı.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı - Son Dakika

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