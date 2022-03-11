Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmeleri kapsamında Nazarbayev ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.