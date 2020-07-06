Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'le telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Covid-19'a karşı ortak mücadele konuları da ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:12 Kaynak: İHA
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