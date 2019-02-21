Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Karpat'ın Vefatını Derin Bir Teessürle Öğrendim
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat
için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yayımladığı yazılı mesajında, tarih alanında Türkiye
'nin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini bildirerek, şu ifadelere yer verdi:
"Tarih alanında gerc¸ekles¸tirdigˆi o¨nemli c¸alıs¸malar, bizlere miras bıraktıgˆı eserler ve yetis¸tirdigˆi o¨gˆrencilerle u¨lkemize degˆerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kis¸iligˆiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbas¸kanlıgˆı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k O¨du¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına bas¸sagˆlıgˆı diliyorum." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
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