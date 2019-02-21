Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Karpat'ın Vefatını Derin Bir Teessürle Öğrendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Karpat'ın Vefatını Derin Bir Teessürle Öğrendim

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Karpat'ın Vefatını Derin Bir Teessürle Öğrendim, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı yazılı mesajında, tarih alanında Türkiye'nin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini bildirerek, şu ifadelere yer verdi:  

"Tarih alanında gerc¸ekles¸tirdigˆi o¨nemli c¸alıs¸malar, bizlere miras bıraktıgˆı eserler ve yetis¸tirdigˆi o¨gˆrencilerle u¨lkemize degˆerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kis¸iligˆiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbas¸kanlıgˆı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k O¨du¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına bas¸sagˆlıgˆı diliyorum."

Haber:   ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Karpat, Güncel
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