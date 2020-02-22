Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı
6 saat önce
Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:45 Kaynak: AA
Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.
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