Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi başına bir değer olan kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi başına bir değer olan kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi başına bir değer olan kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin...

7 saat önce

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Salondan ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi başına bir değer olan kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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