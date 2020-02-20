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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi başına bir değer olan kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin...
7 saat önce
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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