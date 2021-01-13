Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...

13.01.2021 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...

Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Londra, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme... - Son Dakika


Son Dakika

Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılıyor İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık Son Dakika: Analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi Son Dakika: İstanbul Valiliği, 'Beykoz'da helikopter düştü' iddiasını yalanladı Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?         
20:04
Uzatma sonunda Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, kupada çeyrek finale çıktı Uzatma sonunda Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, kupada çeyrek finale çıktı         
19:49
Koca, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınpederini ve bacanağını pompalı tüfekle öldürdü Koca, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınpederini ve bacanağını pompalı tüfekle öldürdü         
19:33
Son Dakika! Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Son Dakika! Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu         
19:07
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum         
18:10
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı         
15:24
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 20:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei