Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu müslümanlar olunca üç...
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor