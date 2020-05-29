Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hayatımızı da bu şehre adadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hayatımızı da bu şehre adadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir."
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30.05.2020 04:38:56. #1.13#
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