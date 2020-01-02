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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir."
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