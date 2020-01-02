Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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