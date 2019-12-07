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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."
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