Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi oyun planlarımızı oluşturmaya ve hayata geçirmeye mecburuz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi oyun planlarımızı oluşturmaya ve hayata geçirmeye mecburuz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi oyun planlarımızı oluşturmaya ve hayata geçirmeye mecburuz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi oyun planlarımızı oluşturmaya ve hayata geçirmeye mecburuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi oyun planlarımızı oluşturmaya ve hayata geçirmeye mecburuz." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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