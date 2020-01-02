Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (5)

Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler Paris'te, Londra'da, Berlin'de, New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz."

Erdoğan: "200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil zor, karşınızda insan var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının...

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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