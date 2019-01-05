Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi Şirketlerimize Nasıl Muamele Ediyorsak, Ülkemizin Potansiyeline...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak, ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak, ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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