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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:32 Kaynak: AA
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