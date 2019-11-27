Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin...
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır"

-"2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz'la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık"

-"Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz"

-"Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız"

-" Türkiye'nin rıza göstermediği projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir"

-"Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin...

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Aralık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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