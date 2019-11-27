Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır"

-"2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz'la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık"

-"Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz"

-"Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız"

-" Türkiye'nin rıza göstermediği projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir"

-"Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.