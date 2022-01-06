Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam edecek."
Kaynak: AA
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