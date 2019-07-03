Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların...

56 dakika önce

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu.

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların...
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:50 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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