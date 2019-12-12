Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü...

26 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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