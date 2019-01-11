Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini Milletin Üzerinde Gören, Oy Sandığından Çıkacak Sonucu Çantada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini Milletin Üzerinde Gören, Oy Sandığından Çıkacak Sonucu Çantada...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Politika
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