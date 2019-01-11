Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini Yenilemek Yerine Yalan, İftira, Çarpıtma ve Hakaretle Siyaset...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP
görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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