Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Mektup Yazan Şevval'le Sahnede Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan Şevval'le sahnede buluştuZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. Sınıf öğrencisi Şevval Cerrah ile Kdz. Ereğli mitinginde buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan Şevval'le sahnede buluştu



ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. Sınıf öğrencisi Şevval Cerrah ile Kdz. Ereğli mitinginde buluştu. Erdoğan, "Mektubuna cevap veremedim ama çıktım geldim" dedi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli ilçesinde on binlere hitap etti. 9 ay sonra yeniden ilçeye gelerek halkla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. Sınıf öğrencisi Şevval Cerrah'ı da unutmadı.

Küçük kızı sahneye çağıran Erdoğan, kendisine sarılan küçük kızla bir süre hasret giderdi. Erdoğan'ı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Cerrah'le ilgili mektup anısını anlatan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden önce geldiğimde bize verdiğiniz sözü tutarak yüzde 56 ile, şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de hem teşekkürümüzü yüz yüze ifade etmek, hem hasret gidermek, hem de 31 Mart için destek istemek üzere yaklaşık 9 ay sonra Zonguldak mitinginde söz verdim. Bu gün de bu sözümü yerine getirmenin mutluluğu içindeyim. Bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiğim dördüncü ilçedir. Vakit darlığı sebebiyle ancak il merkezlerine gidebiliyoruz. İki hafta önce Zonguldak'taydım. Gerçekten çok büyük ve coşkulu bir katılımla mitingimizi yapmıştık. Ama Ereğli içimizde ukde kalmıştık. Mektup yazıp bizi bu gün bekleyeceğini söyleyen 5. Sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımıza mektubuna cevap veremedim. Ama bak şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar'da üç mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık. Hatırlayın kar yağar buram buram, evim yok nerede duram. Şölye bir yarim olsa nereye çadır kuram? Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli'den güzel haberler bekliyoruz. Ereğli hizmetin kıymetini, üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bilir. Ereğli geçmişte bu şehri ve bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir. Ereğli kuruluş aşamasında CHP'nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak kalkınma yolculuğumuzu kesintisiz devam ettirdik" dedi.

"Beka mücadelesi verirken diğer yandan şehirlerimizi kalkındırıyoruz"

Bir yandan beka mücadelesi verirken diğer yandan da yatırımlarla şehirleri kalkındırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye yapılan yatırımları da şöyle değerlendirdi:

"Bir yandan ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesini verirken diğer yandan da yatırımlarla şehirlerimizi kalkındırıyoruz. Eğitimde 47 okul inşa ettik. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 19'a, ortaöğretimde 21'e düşürdük. Fatih projesiyle öğrencilerimize 3 bin 357 tablet bilgisayar dağıttık. Okullarımıza bin 51 adet akıllı tahtayı kurduk. Çocuklarımıza en güzel eğitimi vermek için 941 öğretmen ataması yaptık Kdz. Ereğli'ye. Eski hastane binasının yerine yapılacak fakülte binasıyla ilgili askeri güvenlik bölgesi sınırlamasını kısmen de olsa çözüyoruz. İlçemize gençlik merkezi ve bin kişilik spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 550 yataklı Ereğli devlet hastanemizi ilçemize kazandırdık. 30 ünitlik bir ağız diş salığı merkezi ve sağlıklı yaşam merkezi yapmak için çalışmalara başladık. 4 adet aile sağlığı merkezi için de arsa tahsisi yapılıyor. Ulaşımda Alaplı Ereğli bölünmüş yolunu tamamladık. Maliyeti 1.5 katrilyon olan Zonguldak-Ereğli yolunun 757 milyon lira olan Ereğli-Devrek yolunun kalan kesimlerini 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Ülkemizin 150 yıllık kaderini değiştirecek Filyos Limanı inşaatının alt yapısında yarıya geldik. Kuzey, güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verecek liman hayata geçecek. Zonguldak, Karabük ve Bartın başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi haline gelecektir. Filyos Limanı Marmara limanları ve boğazların yükünü de hafifletecektir. Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşacaktır. Filyos Limanı alt yapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşaatına 2021 yılında yapıp 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız. Adapazarı Karasu Akçakoca Ereğli Bartın limanı demiryolu projesidir. Yapımı devam eden Adapazarı karasu hattının devamı olacak çalışma sürüyor. Tersaneler bölgesinde mendirek ve limanı inşa ettik. Tersaneleri yeniden ülkemizin ve bölgemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

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