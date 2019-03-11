Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Sevgi Gösterilerinde Bulunan Vatandaşları Selamladı
1 saat önce
- AK Parti'nin Şırnak mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın AK Parti'nin Şırnak mitingi öncesi vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanm Cumhurbaşkanın otobüste vatandaşları selamlaması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince...
- AK Parti
'nin Şırnak
mitingi Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'ın AK Parti'nin Şırnak mitingi öncesi vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanm
Cumhurbaşkanın otobüste vatandaşları selamlaması ŞIRNAK - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mitingin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünden kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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