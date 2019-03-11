Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Sevgi Gösterilerinde Bulunan Vatandaşları Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Sevgi Gösterilerinde Bulunan Vatandaşları Selamladı

1 saat önce

- AK Parti'nin Şırnak mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın AK Parti'nin Şırnak mitingi öncesi vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanm Cumhurbaşkanın otobüste vatandaşları selamlaması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince...

- AK Parti'nin Şırnak mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın AK Parti'nin Şırnak mitingi öncesi vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanm
Cumhurbaşkanın otobüste vatandaşları selamlaması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünden kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Şırnak, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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