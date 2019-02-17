Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendisini Bekleyen Vatandaşlar ve Müzisyenleri Selamladı - Balıkesir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendisini Bekleyen Vatandaşlar ve Müzisyenleri Selamladı - Balıkesir

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ve müzisyenlere selamlaması BALIKESİR - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Balıkesir mitingi için geldiği Balıkesir hava alanında tel örgüler arkasında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ve müzisyenlere selamlaması BALIKESİR - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Balıkesir mitingi için geldiği Balıkesir hava alanında tel örgüler arkasında kendisini bekleyen vatandaşlar ve müzisyenlere selam verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:52 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Balıkesir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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