Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendisini Bekleyen Vatandaşlar ve Müzisyenleri Selamladı - Balıkesir
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ve müzisyenlere selamlaması BALIKESİR - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Balıkesir mitingi için geldiği Balıkesir hava alanında tel örgüler arkasında...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşlar ve müzisyenlere selamlaması BALIKESİR - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Balıkesir
mitingi için geldiği Balıkesir hava alanında tel örgüler arkasında kendisini bekleyen vatandaşlar ve müzisyenlere selam verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:52 Kaynak: AA
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