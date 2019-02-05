Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden Kumaş ve Kenevirden Ürettiğimiz Kumaşlarla da Gömlek, Atlet,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden Kumaş ve Kenevirden Ürettiğimiz Kumaşlarla da Gömlek, Atlet,...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı. Onu giyerdik, rahmet babam da onu çok severdi"
-"Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TV programında kenevir üretim ve kullanımına ilişkin "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı. Onu giyerdik, rahmet babam da onu çok severdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Politika
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