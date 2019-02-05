Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden Kumaş ve Kenevirden Ürettiğimiz Kumaşlarla da Gömlek, Atlet,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı. Onu giyerdik, rahmet babam da onu çok severdi"

-"Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TV programında kenevir üretim ve kullanımına ilişkin "Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da gömlek, atlet, fanila yaparlardı. Onu giyerdik, rahmet babam da onu çok severdi" dedi.

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