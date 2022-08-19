Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu

19.08.2022 23:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin evine misafir olması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin evine misafir olması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu.Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu - Son Dakika
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