Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel Dönüşüm Projelerini Şehirlerimizi Hem Deprem Riskinden Hem de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel Dönüşüm Projelerini Şehirlerimizi Hem Deprem Riskinden Hem de...

1 saat önce

IHAAW132638-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerini şehirlerimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW132638-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerini şehirlerimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız" dedi. 31.01.2019 13: 26: 38 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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