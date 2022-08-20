İSTANBUL BÜLTEN -1

Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projedeki örnek daireleri gezdi. Ardından projedeki hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine konuk oldu.

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Esenler 'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine misafir oldu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Esenler, Güncel, Son Dakika

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