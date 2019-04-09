Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini Kabul Etti

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Johnson Mogoa Ondieki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Ondieki'nin eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:54 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kenya, Cumhurbaşkanı, Politika
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