Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini kabul etti



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Johnson Mogoa Ondieki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Ondieki'nin eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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