Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar"

320 milyar metreküplük doğal gaz sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı uyandırdı"

"Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor"

" Biz burada bilimle, teknikle, bilgiyle konuşarak birilerin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz"

"Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız"

"Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiç birine eyvallah etmedik"

"Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Akla hayale gelmeyecek, türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti"

" Proje elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şuana kadar, iyi bir planlama ve detaylı iş takvimi ile hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık

"Amasra 1 kuyusunun keşfini Sakarya Gaz sahasındaki benzer keşiflerin de habercisi olarak görüyoruz. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız"

"Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak"

"Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğalgaz da üretimden taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz"

"Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardından ne diyorsak, dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz"

" Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, teknikle, bilgiyle konuşarak birilerin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne video Konferans yöntemiyle katıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan yangının tüm boyutuyla araştırıldığını ifade etti. Erdoğan, Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum" dedi.

320 milyar metreküplük doğal gazın sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı uyandırdığını kaydeden Erdoğan, Keşifle ilgili son müjdenin haziran ayı başlarında Filyons'ta düzenlenen törende verildiğini anımsatarak, Karadeniz'de açılan bu kuyuların ilk olmadığını ve son da olmayacağını ifade etti.

Son 1 yılda açılan kuyuların öncekilerden farklı olduğunu kaydeden Erdoğan, bu işlemlerin daha önce uluslararası şirketlerle kiralama usulüyle yürütüldüğünü, artık öncekilerden farklı olarak bu işlerin kendi gemilerimiz kendi insan kaynağımızla yapıldığını vurguladı.

Sondaj konusunda ulaşılan teknik yeterlilikle dışa bağımlılığın sona erdiğini söyleyen Erdoğan, Araştırma ve sondaj gemilerinin filoya dahil edildiğini belirtti. Bu gemilerin tersanelerdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına sokulduğunu bildiren Erdoğan, yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığın önemli oranda azalacağını kaydetti.

Ortaya konulan işlerde yılların emeği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar denizlerimizdeki kaynakların nerede olduğuna, bunları nasıl bulacağımıza dair elimizde yeterli veri yoktu. Biz 'bu işi şayet hakkıyla yapacaksak, öncelikle teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir' dedik ve hemen kolları sıvadık. İlk gemimiz Barbaros Hayretti Paşayı 10 yıl önce satın alarak başlattığımız süreci Kanuni Sondaj Gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. Ardından diğer gemilerimiz geldi" dedi.

Sahip olunan filoyla 2018 yılından bu yana 14 derin deniz kuyusu açıldığını bildiren Erdoğan Akdeniz ve Karadeniz'deki 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmaların 6-7 katına çıkarıldığını ifade etti. Erdoğan, "Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiç birine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Akla hayale gelmeyecek, türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti. Hamdolsun, bunların hepsi geçmişte kaldı. Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz denizlerimizin altını tarıyor, Fatih ve Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. " ifadelerini kullandı.

Bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda gelinen noktanın önemli bir dönüm noktasının da geride bırakılacağını dile getiren Erdoğan şunları kaydetti;

"Bugün, Fatih Sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlamasını yaptığı Türkali2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştiriyoruz. Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, teknikle, bilgiyle konuşarak birilerin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.

Bütün bu çalışmaların toplamda 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan," Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem sahada büyük bir emek harcanıyor. Proje elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şuana kadar, iyi bir planlama ve detaylı iş takvimi ile hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık.

Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek" dedi.

"Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve karagaz işleme tesislerinin süreçleri de eş zamanlı olarak sürüyor"

Son bir yılda toplam 5 kuyu açıldığını aktaran Erdoğan," Her bir kuyumuzda keşfedilen gaz miktarını doğruladık. Tuna 1 kuyumuzun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Amasra 1kuyusu, daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Böylece 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha yakaladık. Amasra 1 kuyusunun keşfini Sakarya Gaz sahasındaki benzer keşiflerin de habercisi olarak görüyoruz. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız. Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve karagaz işleme tesislerinin süreçleri de eş zamanlı olarak sürüyor. Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Derin deniz etüt çalışmalarıyla boru hattı rotalarının çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak" diye konuştu.

Karagaz işleme tesislerinin temelinin Haziran ayı başında atıldığını hatırlatan Erdoğan orada yoğun bir faaliyetin devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama- sondaj ve üretim kabiliyetlerinin üst bir noktaya taşınacağını belirterek, "Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğalgaz da üretimden taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bölgesinin siyasi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı bu dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı." diyen Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı;

"Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardından ne diyorsak, dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkıyı farkındayız. Bu projenin Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı da iyi biliyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. "