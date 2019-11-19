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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli"
6 saat önce
AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 Kaynak: AA
AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması AK Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)
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