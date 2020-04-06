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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır"
27 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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