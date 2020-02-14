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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir."
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