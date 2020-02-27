Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır." - ANKARA
Son Dakika İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi