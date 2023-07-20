Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısını yineledi: Kıbrıs Adası'nda birlikte yaşama idealini destekleyin

KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum" dedi.

"HAREKATIN 49. YIL DÖNÜMÜNÜ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Körfez turunu tamamlayan KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Ercan Havalimanı'mızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

"10 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTEDE"

3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı, 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

"KKTC'NİN BÖLGEDE MARKA OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu önemli eserin hizmete sunulmasını teminen etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN KISITLAMALARI KALDIRMAYA DEVAET EDİYORUM"

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."