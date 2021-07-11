Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü Lefkoşa'da 16-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak.

ŞÖHRETLER KARMASI MAÇINDA SAHAYA ÇIKACAK

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) işbirliğiyle düzenlenen festivalde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.

KATILIM ÜCRETSİZ

Lefkoşa Atatürk Stadyumu ek sahasında gerçekleştirilecek festivalde Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve yurtdışından gelecek sürpriz ünlü konukların Kıbrıs Türkleri ile buluşacağı festivalde coşku Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'da düzenlenecek zafer alaylarıyla sokaklara taşacak.

FESTİVAL "BİR DÜNYA KUZEY KIBRIS" SLOGANI İLE GERÇEKLEŞECEK

"Kıbrıs, bizim gözyaşı ve kan döktüğümüz, uğrunda mücadele ettiğimiz toprak parçası ve vatandır" diyen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü'nün varlığına kasteden teşebbüsü nihai olarak bertaraf eden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümü vesilesiyle 16-19 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali düzenleyeceğiz. Festival, Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya, dünyayı Kuzey Kıbrıs'a bağlayan turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve asırları aşan tarihi birikime vurgu yapan 'Bir Dünya Kuzey Kıbrıs' sloganı ile gerçekleşecek. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'yle hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türkleri'nin dünyaya kattığı bu değerleri uluslararası arenada görünür kılmak."

KKTC BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın festivale katılacağını, buradan dünyaya çok önemli mesajlar vereceğini ve şöhretler karması maçında sahaya çıkacağını söyleyen Yıldız, "KKTC, bağımsız bir devlettir. Egemenlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Orada olacağız. Kıbrıs'taki vatandaşlarımıza bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırmış olacağız. Beka, istikbal ve istiklal mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.