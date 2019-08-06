Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs
ve Doğu Akdeniz
'de istikrar ancak Türkiye
ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı