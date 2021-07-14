Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kifayetsizler, Kanal İstanbul projesine karşı çıkıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kifayetsizler, Kanal İstanbul projesine karşı çıkıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan yolun şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu yolun güzergahı, Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşm-i cihan' yani 'dünyanın göz bebeği' olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor. Son yıllarda ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak, bölge yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin coğrafi şartları, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelini tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyor" dedi.

'10,8 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK'Dağlık ve sıkıntılı bölgede yer alan yolları köprü ve viyadüklerle çok daha emniyetli hale getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu yol projemizle 14,9 kilometre olan güzergahı 11,8 kilometreye indirerek 3,1 kilometre kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini de 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize zamandan 9,1 milyon lira ve akaryakıttan 1,7 milyon lira olmak üzere toplamda 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız" diye konuştu.'ULAŞIM YATIRIMLARININ ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe dair büyük hayal ve hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor, 2023'e hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açıyla hareket ediyoruz" dedi. 'KANAL İSTANBUL PROJESİNE DE AYNI SAİKLERLE KARŞI ÇIKIYORLAR'Göreve geldiklerinde Bolu Tüneli'ni rekor sürede hizmete açtıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diye karşı çıkanlar, GAP Projesi'ni 'Milletin hakkını yiyecekler' diye eleştirenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır?' diyerek güya dalga geçenler; işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla kimi zaman yalan furyası ile kimin zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bunları aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız."'MÜHRÜMÜZÜ VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ın 'Aşk ile koşan yorulmaz' sözüne inandıklarını söyleyerek, "Sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neleri başarabileceğini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Tıpkı son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız yolu hizmet ve eser siyasetimizin en son nişanelerinden biri olarak görüyoruz" dedi.