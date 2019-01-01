Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun Kimden Yana Olduğunu Milletimiz İyi Biliyor, Olsa Olsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun Kimden Yana Olduğunu Milletimiz İyi Biliyor, Olsa Olsa...

1 saat önce

IHAAW160848-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun kimden yana olduğunu milletimiz iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW160848-SIY/01-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun kimden yana olduğunu milletimiz iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır" dedi. 01.01.2019 16: 08: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı

AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 18:05:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun Kimden Yana Olduğunu Milletimiz İyi Biliyor, Olsa Olsa...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]