Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun Kimden Yana Olduğunu Milletimiz İyi Biliyor, Olsa Olsa...
1 saat önce
IHAAW160848-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu'nun kimden yana olduğunu milletimiz iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır" dedi.
IHAAW160848-SIY/01-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Kılıçdaoğlu'nun kimden yana olduğunu milletimiz iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır" dedi. 01.01.2019 16: 08: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:14 Kaynak: İHA
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