Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) 9 Seçim Kaybetti Hala Bırakmıyor Koltuğu, Çok Seviyor Koltuğu
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:43 Kaynak: AA
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