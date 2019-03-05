Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) 9 Seçim Kaybetti Hala Bırakmıyor Koltuğu, Çok Seviyor Koltuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) 9 Seçim Kaybetti Hala Bırakmıyor Koltuğu, Çok Seviyor Koltuğu

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:43 Kaynak: AA

Sancaktepe, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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