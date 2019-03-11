Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Adamın Ciğerlerinde Böyle Bir Şefkat Yok Ki"
32 dakika önce
- AK Parti Şırnak mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.
- AK Parti Şırnak mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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