Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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