Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
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