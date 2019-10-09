Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e bilgi verdi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e bilgi verdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e bilgi verdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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