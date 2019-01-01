Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Bizim Meşruiyetimizi Sorguluyor, Önce Sen Kendi Partinin...
1 saat önce
IHAAW160740-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bizim meşruiyetimizi sorguluyor, önce sen kendi partinin içindeki meşruiyetini sorgula" dedi.
IHAAW160740-SIY/01-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Kılıçdaroğlu
bizim meşruiyetimizi sorguluyor, önce sen kendi partinin içindeki meşruiyetini sorgula" dedi. 01.01.2019 16: 07: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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